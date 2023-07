Prefeitura investe em humanização e atendimentos no Hospital e Maternidade crescem em Artur Nogueira

Atendimentos médicos em ascensão e investimentos na saúde da população são destaque

O Hospital e Maternidade Municipal de Artur Nogueira têm sido pilares fundamentais no atendimento à saúde da população, e os números dos últimos anos refletem o crescimento e os avanços alcançados. A unidade médica registrou um aumento significativo no número de atendimentos, além de investimentos em ampliação e melhorias nos serviços prestados.

De acordo com os dados oficiais da Secretaria de Saúde, em 2021 foram registrados 84.145 atendimentos; já em 2022, esse número saltou para 132.104, evidenciando o crescimento expressivo na demanda e a confiança da população nos serviços oferecidos. Somente no período de janeiro a junho de 2023, foram contabilizados 64.007 atendimentos.

A secretária de Saúde Angela Pulz Delgado ressaltou o compromisso da gestão em oferecer um serviço de saúde de excelência. “Nossa equipe tem se dedicado incansavelmente para oferecer um atendimento de qualidade a todos os munícipes. Estamos felizes em ver os resultados positivos e seguiremos buscando melhorias contínuas para a saúde de nossos moradores”, disse.

INÚMERAS MELHORIAS

Uma das medidas que se destacam nesse processo de valorização do Hospital e Maternidade Municipal é a ampliação do número de médicos. O aumento no quadro de profissionais da saúde permitiu uma melhor cobertura e agilidade nos atendimentos, garantindo maior disponibilidade para consultas e procedimentos.

A pediatria também recebeu atenção especial, com horários estendidos de funcionamento. Desde janeiro de 2021, as famílias podem contar com atendimento pediátrico até às 23h de segunda a sexta-feira, garantindo assistência médica qualificada durante todo o período noturno. Além disso, os serviços pediátricos também foram estendidos aos finais de semana, assegurando que a saúde das crianças esteja em boas mãos até às 19h.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destacou a importância dessas melhorias para a população de Artur Nogueira. Em suas palavras: “Investir na saúde é uma prioridade em nossa gestão. Ver o Hospital e Maternidade Municipal progredindo e atendendo cada vez mais pessoas é motivo de orgulho para toda a cidade. Continuaremos trabalhando para garantir que todos tenham acesso a um atendimento de qualidade e humanizado”, frisou.

OUVIDORIA DA SAÚDE

A Secretaria de Saúde, atualmente, recebe sugestões e críticas através de um canal oficial e exclusivo do município. Para tanto, basta os interessados enviarem uma mensagem de texto para o WhatsApp 19 3827-9001 (áudios não podem ser enviados).

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira