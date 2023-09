Prefeitura investe na pavimentação de novo trecho da estrada São Bento em Artur Nogueira

ATN 050 tem 2,1 quilômetros de extensão e desempenha um papel importante na mobilidade e conforto dos moradores

Em mais um passo significativo em prol da infraestrutura de Artur Nogueira, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras e Serviços, está realizando a pavimentação de um novo trecho da Estrada São Bento. A ATN 050 tem 2,1 quilômetros de extensão e desempenha um papel importante na mobilidade e conforto dos moradores.

A estrada corta a ATN 142 – que também recebeu o asfalto este ano – e se estende até a vicinal Holambra/Cosmópolis. Os recursos da iniciativa são provenientes do próprio município, em conjunto com a Rota das Bandeiras.

O prefeito Lucas Sia (PSD) expressou satisfação com a pavimentação, e afirmou: “Essa obra é mais do que uma melhoria nas estradas; é um investimento no futuro da nossa cidade. A estrada São Bento é um exemplo concreto do nosso compromisso com o bem-estar dos moradores. Essa é mais uma etapa importante no caminho rumo ao progresso de Artur Nogueira”.

A pavimentação era uma demanda antiga dos munícipes, que enfrentavam condições precárias da estrada, principalmente em épocas de chuva. Os transtornos frequentes dificultavam o acesso às áreas rurais e afetavam a qualidade de vida.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços, Renato Carlini, depois do asfalto, a ATN 050 também receberá canaletas e áreas de grama ao longo do trecho.

“Após a conclusão da obra, a região ganhará em segurança e conforto, além de proporcionar aos moradores e agricultores a oportunidade de transitar com mais rapidez. A pavimentação da estrada São Bento representa um marco no desenvolvimento do município”, reforça Carlini.

A Estrada São Bento passa pelo antigo prédio da Delegacia de Polícia do município e segue por diversas propriedades rurais. As obras têm abrangido mais de 6 (seis) quilômetros, incluindo a ATN 142 e ATN 050, e beneficiado centenas de moradores da região, além de pessoas que trafegam pelo local diariamente.