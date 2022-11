Prefeitura investe na prevenção e realiza 759 mamografias em 1 mês em Artur Nogueira

Exames preventivos foram realizados no Centro de Especialidades

Médicas e na carreta “Mulheres do Peito”

Em um mês da Campanha Outubro Rosa – iniciativa nacional de

conscientização e prevenção ao câncer de mama, a Prefeitura de

Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, viabilizou 759

mamografias. A realização em massa do procedimento integra mais uma

ação do Poder Público para otimizar, cada vez mais, os serviços

prestados à população.

Do total de exames, 533 foram realizados na carreta “Mulheres do Peito”,

que esteve instalada na cidade entre os dias 11 e 22 de outubro; e

outros 226 foram feitos no Centro de Especialidades Médicas (CEM),

cujos agendamentos podem ser solicitados pelas pacientes nos Postos de

Saúde. De acordo com a secretaria, 69 mulheres não compareceram ao

local de exame.

O prefeito Lucas Sia (PSD) frisa que, para suprir a demanda, a equipe de

Saúde chegou a estender o horário de funcionamento do CEM durante o

mês de outubro. “Foi feita uma força-tarefa para atender o maior

número possível de mulheres”, disse.

A coordenadora da Atenção Básica, Soraia Cardoso, reforça que as

pacientes que ainda não realizaram o exame devem se dirigir até o

Posto de Saúde Familiar (PSF) da qual fazem parte, e solicitar a

mamografia. Ele é indicado às mulheres com mais de 40 anos e que nunca

realizaram o procedimento, ou aquelas que o realizaram há mais de dois

anos.

“Seguiremos estimulando nossas usuárias da saúde pública a promoverem

hábitos de autocuidado e prevenção. Checagem e exames devem ser

feitos durante o ano todo”, enfatizou a coordenadora.

IMPORTÂNCIA DA MAMOGRAFIA

Segundo especialistas, a mamografia é um exame que identifica

microcalcificações, que são pequenos cristais de cálcio que se

depositam em lugares diversos do corpo, assimetrias, nódulos ou lesões

nas mamas, que não seriam possíveis de identificar com a simples

palpação.

A secretária de Saúde, Ângela Pulz Delgado, comenta que o exame

deveria se tornar uma rotina na vida da mulher e enfatiza a importância

dele. “A mamografia é a chave para o tratamento de câncer de mama ser

bem-sucedido. Através do exame é possível detectar a doença no

início, prevenindo que o caso se agrave e garantindo a saúde da

paciente”.