Prefeitura lança campanha de atualização cadastral da saúde em Amparo

A Prefeitura da Estância de Amparo, por meio da Secretaria de Saúde, está promovendo uma campanha de atualização de cadastro para os usuários das Unidades Básicas de Saúde do município. A iniciativa visa manter os dados pessoais ativos, garantindo assim a continuidade dos atendimentos e o acompanhamento individual e familiar da população.

A Coordenadora dos serviços de média e alta complexidade, Márcia Alves, destaca a importância dessa medida, pois tem havido um aumento significativo de faltas em consultas, exames e procedimentos tanto em serviços municipais quanto nas unidades de referências fora do município. “A confirmação da presença do paciente é realizada por telefone, tornando vital a atualização das informações de contato”, disse.

A Secretaria Municipal da Saúde solicita que a população compareça à unidade de saúde mais próxima de sua residência para atualizar o número de telefone e outros dados, contribuindo para a manutenção dos atendimentos e evitando impactos na disponibilidade de consultas e procedimentos nos serviços de saúde. Além disso, a atualização cadastral pode ser efetuada por meio dos agentes comunitários de saúde (ACS), profissionais encarregados do acompanhamento regular dos moradores durante as visitas domiciliares ou até mesmo pelo site da prefeitura no www.amparo.sp.gov.br ou pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl-0JR95PbC9LB-1MYq-iBDlWLk36jaO1sBqj0Us7eHnN5uA/viewform

Participar ativamente desse processo de atualização cadastral é fundamental para assegurar a eficácia e a continuidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade. A colaboração de cada cidadão é essencial para evitar contratempos e garantir que as Unidades Básicas de Saúde possam continuar atendendo a todos de maneira cada vez mais eficiente