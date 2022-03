Prefeitura lança campanha de castração gratuita de animais para famílias cadastradas no Cadastro Único

Na manhã desta segunda-feira, 14, foi lançada a campanha de castração gratuita de animais em Santo Antônio de Posse. A Prefeitura Municipal contratou uma veterinária especializada para realizar as ações.

A princípio, o serviço está disponível apenas para as famílias cadastradas no Cadastro Único, em breve o programa será liberado para toda a cidade.

Os interessados deverão fazer o agendamento através do site https://pmsaposse.sp.gov.br/cadastro-castracao-gratuita/ou poderão agendar, também, presencialmente na Academia da Saúde, na rua Luiz Adriano Milanes, 11, no bairro São Judas, das 8h às 14h. Para mais informações, entrar em contato através do telefone (19) 3896-2556.

A medida tem o objetivo de diminuir os números de abandono e descarte de animais, tendo em vista que muitas famílias não têm condições para cuidar dos mesmos. A Lei contra maus tratos de animais já está em vigor no município, maltratar e abandonar animais é CRIME.

“O importante é darmos o início porque a demanda é grande, são muitos anos sem ter este serviço, então será feito de uma forma organizada para que possamos atender primeiro os que mais precisam e com o tempo poder atender a todos”. Destacou o Prefeito Municipal João Leandro Lolli.