Prefeitura lança concurso “Estrelas do Sabor” para cozinheiras da Educação em Artur Nogueira

Concurso acontece entre os meses de fevereiro e maio para servidoras lotadas na Secretaria de Educação; premiações envolvem frigobar e micro ondas

A merenda é um dos momentos mais aguardados pelos estudantes de Artur Nogueira. Pensando nisso, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, anuncia uma iniciativa que valoriza as profissionais que se dedicam diariamente em prol da alimentação escolar.

“Estrelas do Sabor” é o concurso culinário, promovido exclusivamente para servidores que exercem as funções de cozinheiras ou auxiliares de cozinha da Prefeitura, com o tema: Descobrindo novas receitas.

As inscrições estão abertas até o dia 21 de março, e podem participar as cozinheiras e auxiliares de cozinha que sejam funcionárias da Prefeitura Municipal, que estejam restritas na Secretaria de Educação, e que desempenhem funções em Unidades Educacionais Municipais e Escolas Estaduais por força do Convênio e nos Centros de Referência (Craee e Cratea).

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca que a iniciativa surgiu com objetivo de valorizar os profissionais da alimentação escolar nogueirense. “Precisamos reconhecer o trabalho lindo que as cozinheiras desempenham diariamente. Além disso, esse concurso vai engajar a equipe, desenvolver novas habilidades, ampliar as receitas no cardápio das escolas e claro, divulgar todos esses talentos à população”, pontua.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição e enviar junto com uma foto do prato montado, para o e-mail: estrelasdosabor2024@gmail.com. O prazo limite para envio é até o dia 21 de março, às 17h.

A ficha de inscrição, bem como todos os detalhes e regras de participação, estão disponíveis na página oficial da Prefeitura, através do link: https://arturnogueira.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2020/07/CONCURSO-RECEITAS-revisado.pdf.

DESCOBRINDO NOVAS RECEITAS

O tema desta edição do concurso é Descobrindo novas receitas. A secretária de Educação Débora Sacilotto explica a ideia: “Sabe aquela receitinha que as crianças iriam amar? O cardápio escolar é pensado por nutricionistas e exige que a alimentação seja balanceada e principalmente, saborosa. Com base nos ingredientes existentes em nosso cardápio, nossas cozinheiras vão criar receitas novas, que poderão compor o cardápio durante o ano letivo”.

Cada participante deverá apresentar apenas uma receita com as seguintes características:

• Receita salgada;

• Composta por um elemento principal e até dois acompanhamentos;

• Os ingredientes devem ser aqueles que fazem parte da merenda escolar;

• Deverá ser inédita, ou seja, não deve estar no cardápio da merenda escolar;

• Os equipamentos e utensílios utilizados deverão estar disponíveis nas Unidades Educacionais.

As concorrentes inscritas poderão fazer o teste dos pratos na própria Unidade Educacional em que trabalham, e o Departamento de Nutrição fornecerá os ingredientes necessários.

PREMIAÇÃO

Duas participantes serão premiadas. Em 1° lugar, a vencedora terá a oportunidade de ganhar um frigobar e em 2° lugar, um micro ondas.

Todas as inscritas receberão certificado de participação e terão oportunidade de incluir as receitas na merenda escolar.