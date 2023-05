Prefeitura lança o projeto Passos por uma Vida Melhor para evitar obesidade e diabetes

A Prefeitura de Campinas lançou nesta sexta-feira, 26 de maio, o projeto Passos por uma Vida Melhor, caminhada que faz parte do programa internacional Cities Changing Diabetes (CCD)/Cidades Mudando o Diabetes do qual o município participa. Foi a primeira ação do programa com a população.

“A caminhada inaugurada hoje será semanal, sempre às sextas-feiras, com orientação de um educador físico. O evento é ‘puxado’ pelo Centro de Saúde, com apoio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Narciso Ehrenberg”, explicou Isis Gomes, coordenadora do projeto da ImpactHub, parceira da Prefeitura na implantação do projeto.

Entre 7h e 9h, moradores da região do Centro de Saúde São Marcos participaram de diversas atividades. A concentração foi na quadra da escola. Lá, os participantes receberam orientações sobre alimentação saudável e fizeram uma aula de alongamento. Depois, seguiram em uma caminhada até a unidade de saúde, onde profissionais da área fizeram os cálculos de IMC das pessoas que estavam na atividade e, em uma horta no mesmo espaço, falaram sobre temperos e alimentos naturais.

Neste ano, o programa está sendo desenvolvido nas cinco regiões da cidade, nas áreas de abrangência dos centros de saúde São Marcos, Itajaí, DIC 6, Jardim Conceição e Nova América.

A coordenadora de Enfermagem da Secretaria de Saúde, Renata Cauzzo Zingra Mariano, acredita que as cidades podem contribuir para melhorar a qualidade de vida à população. “As prefeituras podem capacitar profissionais para fomentar práticas saudáveis nas pessoas, como alimentação saudável e prática de esportes, que vão impactar na qualidade de vida das pessoas e evitar doenças, complicações e mortes precoces”, afirmou.

CCD Campinas

O programa Cities Changing Diabetes Campinas (CCD Campinas)/Cidades Mudando o Diabetes foi lançado em março com o objetivo de fortalecer iniciativas de redução da prevalência da obesidade, visando também achatar a curva da incidência do diabetes tipo 2, em longo prazo. O programa começou na Dinamarca e está em mais de 40 cidades. Campinas é a primeira do Brasil a participar.

O CCD trabalhou para formar os profissionais das secretarias de Saúde, Educação e Esportes e Lazer para que eles desenvolvam atividades, incluindo as intersetoriais, que ajudem os usuários a ter cuidados em relação ao sobrepeso e à obesidade.

Ações já desenvolvidas

Campinas já conta com diretrizes para cuidado de pessoas com doenças crônicas; programa municipal de alimentação nas escolas, em parceria com a Ceasa; praças esportivas espalhadas pela cidade; parceria entre esportes e educação para promoção de atividade física nas escolas.