Prefeitura lança projeto “Posse do Agro”

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, lançou nesta segunda-feira, 20 de janeiro, um projeto a fim de valorizar o setor de agronegócios do município. A iniciativa, denominada “Posse do Agro”, visa mostrar através de vídeos (pelas redes sociais da Prefeitura), a força e crescimento do campo, no setor de frutas, flores, olericultura, laticínios, entre outros.

O projeto é de autoria da divisão de comunicação, com supervisão da Secretaria de Governo e a ideia, surgiu através de uma sugestão do padre Carlos, da Paróquia Santo Antônio.

Dúvidas e sugestões podem ser realizadas através do telefone (19)3896-9013 ou do e-mail imprensa@pmsaposse.sp.gov.br