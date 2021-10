Prefeitura lança Projeto Sabão Ecológico para fomentar renda à população

O Projeto pretende evitar a poluição do meio ambiente e gerar renda para as famílias

Cuidar do Meio Ambiente e adotar práticas ecológicas é dever de todos. Por isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e o apoio das Secretarias de Meio Ambiente e Educação irá realizar o Projeto Oficina de Sabão Ecológico.

A iniciativa visa coletar óleos de cozinha de cada casa a fim de evitar o descarte de tais resíduos no meio ambiente. Essa substância, quando jogada no solo, pode resultar em poluição da natureza, uma vez que parte desse resíduo chega aos mananciais e fica na superfície dos rios e lagos, impedindo a entrada de luz e oxigênio. Esse descarte inadequado pode ocasionar, inclusive, a morte de várias espécies aquáticas.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Amarildo Boer, destaca que o curso trará um retorno positivo para a população. “Os participantes da Oficina poderão, ao aprender a produzir sabão, vendê-los e assim gerar renda para a sua família. Além da renda extra, gera economia, uma vez que o sabão feito em casa sai bem mais barato que um comprado no supermercado”, destacou o secretário.

Para que o óleo não polua o meio ambiente e seja reaproveitado, a coleta será feita pelo ecoponto do município e todo o resíduo coletado será utilizado na produção de sabões ecológicos. Com a iniciativa, pessoas atendidas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e moradores dos bairros Blumenau, Itamaraty e Parque dos Trabalhadores também poderão participar de um curso com aulas práticas de como produzir seu sabão ecológico a partir do óleo descartado.

LOCAIS DO CURSO

A programação terá entrada gratuita para homens e mulheres e acontecerá em dias e meses diferentes. Veja:

– 16 de outubro: na EMEF Edmo Wilson Cardoso, no Jardim Blumenau, das 10h às 13h

– 13 de novembro: na EMEF Profa Alcídia Teixeira Whitaker Matteis, no Itamaraty, das 10h às 13h

– 11 de dezembro: na EMEF Prefeito Ederaldo Rossetti, no Parque dos Trabalhadores, das 10h às 13h