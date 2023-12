Prefeitura leva magia do Natal às famílias socialmente vulneráveis de Artur Nogueira

Evento contará com presença do Papai Noel, brinquedos infláveis, presentes, lanches e muito mais; neste domingo (17), na Praça CEU das Artes

A data mais aguardada do ano está chegando e a Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, levará a magia do Natal às famílias socialmente vulneráveis do município.

A Festa de Natal reunirá cerca de 1 mil pessoas atendidas pela pasta neste domingo (17), das 9h às 15h, na Praça CEU das Artes. A iniciativa contará, ainda, com a presença do Papai Noel, brinquedos infláveis, cortes de cabelo, presentes, pintura no rosto, lanches, guloseimas e outras surpresas.

De acordo com a secretária da Promoção Social Daiane Mello, a diversão será para todas as idades. “Todas as famílias merecem festejar o Natal. Nosso objetivo é atender as pessoas que mais precisam, por isso, a gestão está se dedicando ao máximo para proporcionar momentos inesquecíveis aos nossos queridos nogueirenses”, destaca.

O evento integra a programação especial “Natal Encantado no Berço da Amizade” – organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE NATAL COMPLETA

Cultura Rock Especial

14 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

2ª edição do Bíblia na Praça

Realização: Comean (Conselho de Ministros Evangélicos)

Shows musicais com a Banda Kadoshi, cantora Talita Martins e igrejas locais

15 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Show com a dupla João Vitor & Samuel

16 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Telão de clipes anos 80 / DJ Falcone

16 de dezembro

A partir das 21h30

Praça da Fonte / Coreto

Festa de Natal para famílias vulneráveis

17 de dezembro

9h às 15h

Praça CEU as Artes

Show com o grupo Samba Brazucas

17 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Show musical

18 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Concerto Orquestra Sinfônica Jovem feat. Derico feat. Paulo Ricardo

19 de dezembro

A partir das 20h

Praça da Fonte / Coreto

Despedida do Papai Noel

22 de dezembro

19h às 21h

Réplica da Estação

Virada de ano / Réveillon

Show com Paloma Custódio e DJ Bruno Henry

31 de dezembro

A partir das 22h

Praça da Fonte / Coreto