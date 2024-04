Prefeitura moderniza iluminação pública com lâmpadas de LED em Artur Nogueira

Iniciativa terá início no Cinturão Verde e percorrerá diversos bairros da cidade

A Prefeitura de Artur Nogueira dá mais um passo rumo à modernização e sustentabilidade urbana com o projeto de instalação de lâmpadas de LED em pontos estratégicos da cidade. O projeto terá como ponto de partida o Cinturão Verde, cartão postal localizado entre as Ruas Duque de Caxias e Ademar de Barros.

O prefeito Lucas Sia destaca que a iniciativa visa não só melhorar a iluminação pública, proporcionando mais segurança aos munícipes, mas também reduzir o consumo de energia e os custos de manutenção.

“As lâmpadas de LED são mais eficientes, duráveis e econômicas. Além disso, elas proporcionam uma iluminação mais clara e uniforme, o que aumenta a segurança nas ruas e contribui para a sensação de bem-estar dos moradores,” disse.

ENTRADAS DA CIDADE E VIAS MOVIMENTADAS

De acordo com o secretário de Obras e Serviços, Maxwell Lima, além do Cinturão Verde, outras áreas estratégicas serão contempladas nesta primeira fase, como as entradas do município e vias de grande movimento, como a Rua Rui Barbosa, Expedicionários, 1º de Janeiro, entre outras.

“O objetivo é priorizar locais de grande circulação e vias importantes para o fluxo de veículos e pedestres. Nossa intenção é garantir que os principais acessos à cidade estejam bem iluminados, proporcionando mais segurança para os motoristas e pedestres”, explicou.

LED NOS BAIRROS

O diretor de Iluminação, Riquinho Milk, destacou o planejamento da gestão municipal para a expansão do projeto: “Estamos trabalhando de forma estratégica. A iluminação led chegará a diversos bairros do município, garantindo uma iluminação pública eficiente e de qualidade para todos os moradores”, disse.

Ruas a serem contempladas:

Alameda Elcio Geraldo Sia; Alameda Antônio de Faveri Neto; Avenida Floresta; Alameda Norivaldo Teodoro de Abreu; Rua Luiz Filipini; Alameda Monsenhor Edson Vieira Licio; Rua Professora Alcídia Teixeira Whitaker Matteis; Alameda Vereador João Cantarelli; Av Doutor Fernando Arens; Rua Antônio Mateus; Rua Rui Barbosa; Rua dos Expedicionários; Rua Tiradentes; Rua Campo Salles; Rua Leonardo Caetano; Av. Doutor Tancredo Neves; Rua Mário de Oliveira; Rua Raul Grosso; Rua José Amaro Rodrigues Filho; Rua Luciano Antônio Carmona; Rua São Sebastião; Rua Angela Peciferrari; Rua 13 de Maio; Rua Jorge Rezek; Rua Ademar de Barros; Rua Duque de Caxias; Rua Dez de Abril; Rua Sete de Setembro; Rua Magdalena Sanseverino Grosso; Rua Primeiro de Janeiro; Rua Marechal Floriano Peixoto; e Rua Gumercindo Bueno.