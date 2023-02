Prefeitura notifica 2.215 proprietários para limpeza de terrenos em Artur Nogueira

Devido às inúmeras denúncias feitas por moradores ao departamento de Fiscalização de Posturas sobre terrenos com mato alto e entulhos, a Prefeitura de Artur Nogueira notificou 2.215 proprietários de lotes no município para que façam a limpeza.

A medida, segundo o Poder Executivo, visa impedir a criação e proliferação de animais nocivos à saúde pública. Conforme previsto no artigo 1.º da Lei Municipal 3.104/2.013, a limpeza dos terrenos é uma obrigação do proprietário.

A orientação é voltada aos donos de lotes particulares urbanos e de expansão urbana no município. A lista dos terrenos que serão vistoriados após 10 (dez) dias pode ser conferida no Edital de Notificação 001/2.023, publicado no Diário Oficial.

Caso o proprietário não realize a limpeza dentro do prazo, a Prefeitura poderá executar os serviços. No entanto, lançará a débito dos proprietários os valores de R$ 1,05/m² (um real e cinco centavos por metro quadrado de terreno) para recolhimento no prazo de 30 dias, além de multa no valor de R$ 317,79, conforme Lei Municipal 3.104 de 17 de abril de 2013.

No caso de reincidência, o valor da multa e da roçagem será aumentado em 50%, conforme art. 8, inciso III, da Lei 3.104/13.

“Nosso objetivo é manter a cidade limpa e organizada, sem riscos à saúde dos nogueirenses pensando no bem-estar de toda a comunidade. Para tanto, é importante que todos os munícipes colaborem”, destacou a Prefeitura.

O artigo 4.º da lei estabelece ainda que a limpeza dos lotes através de queimadas também é proibida e passível de multa.