Prefeitura orienta munícipes sobre descarte de lixo vegetal e entulhos

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Diretoria de Serviços Públicos, informa aos moradores que o recolhimento de lixo vegetal (galhos, troncos, folhas resultantes de limpeza de jardins e quintais) e entulhos deve seguir algumas orientações para que ocorra sem maiores problemas. Saiba quais são:

– Para realizar o descarte, o material deve ser guardado dentro de sacos e ser colocado em frente às residências para que o caminhão faça a retirada. NÃO serão recolhidos materiais soltos.

– A coleta desses materiais atende apenas pequenos geradores. Para grandes quantidades, deve ser contratada coleta particular (caçambas).

– Para facilitar o trabalho dos coletores, é importante reduzir o volume cortando ao máximo os galhos ao ensacar o material.

– Para segurança dos coletores, objetos cortantes devem ser embrulhados em papel grosso (jornal, revista ou papelão) antes de serem depositados nos sacos de lixo.

– O descarte deve ser realizado próximo as datas de coleta ou devem ser notificados com antecedência para que se evite acúmulo de lixo nas calçadas.

Com estas medidas, garantimos a limpeza das ruas e calçadas de nosso município e colaboramos com o trabalho dos coletores. Agradecemos a colaboração de todos!!