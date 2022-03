Prefeitura planta mudas de árvores em dois pontos da cidade

O Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, da Prefeitura de Jaguariúna, realizou nesta quarta-feira, dia 16, o plantio de 17 mudas de árvores no entorno do Terminal Rodoviário. As mudas são das seguintes espécies: Oiti, Ipê amarelo e Calistemo.

O trabalho está sendo feito após a Secretaria de Meio Ambiente identificar as áreas públicas que estão carentes de arborização. Além disso, faz parte do Programa Jaguariúna Verde, no eixo arborização urbana e atende a critérios estabelecidos no Programa Município Verde Azul do Governo do Estado de São Paulo.

MUDAS DE IPÊS ROSA

Na última quinta-feira a Prefeitura também realizou um trabalho de arborização na avenida Luciano Vlademir Poltronieri, em Jaguariúna. No local foram plantadas 36 mudas de Ipês Rosa em uma extensão de aproximadamente 250 metros.

O trabalho faz parte da ação “Piloto de Floresta Urbana”, do programa Município Verde Azul do Governo do Estado de São Paulo.

As mudas foram doadas pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Jaguari, por meio do Programa Arborização+Segura, que tem como principal objetivo reestruturar a arborização urbana do município, através da realização de plantio de árvores em passeios públicos e a manutenção das árvores já existentes, principalmente aquelas em contato com a rede de energia elétrica.

A vice-prefeita e secretária de Meio Ambiente, Rita Bergamasco, explica que a ação “Piloto de Floresta Urbana” tem por objetivo principal estruturar ecologicamente os espaços urbanos e contribuir para uma melhor qualidade de vida da população. “Todo esse trabalho é cuidadosamente planejado porque que as árvores precisam conviver de forma harmoniosa com as demais áreas urbanas”, explicou a vice-prefeita.