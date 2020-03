Prefeitura proíbe corte de energia elétrica em Holambra por 60 dias

O prefeito Fernando Fiori de Godoy assinou nesta segunda-feira, dia 23 de março, decreto que proíbe o corte no fornecimento de energia elétrica no município por 60 dias, mesmo que haja falta de pagamento.

A medida faz parte de um pacote de ações que estão sendo promovidas pela Prefeitura para prevenir a disseminação do novo Coronavírus e minimizar os efeitos sanitários e econômicos da pandemia.

“Essa situação que estamos enfrentando vem causando impactos no dia-a-dia em todo o país, não apenas na saúde, mas também no bolso das famílias”, explicou o prefeito. “Precisamos garantir a manutenção de serviços essenciais para o enfrentamento da ameaça neste momento em que a maioria da população está em isolamento social”.

Na última sexta-feira (20), a Prefeitura de Holambra já havia determinado suspensão, também por dois meses, de cortes no abastecimento de água, dando às famílias mais tempo para organizarem as economias.

Não há, até o momento, casos confirmados do Covid-19 no município. Informações sobre o Pacote de Medidas de Holambra para o enfrentamento ao vírus e orientações sobre prevenção e atendimento podem ser encontradas no site www.holambra.sp.gov.br/coronavirus.