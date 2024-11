Prefeitura promove campanha “Fique Sabendo” para diagnóstico de sífilis e HIV em Artur Nogueira Ação acontece de 2 a 6 de dezembro

Foto Ilustrativa

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, realiza a campanha estadual “Fique Sabendo”. A ação vai de 2 a 6 de dezembro e é uma iniciativa que oferece testes rápidos de HIV e sífilis em todas as unidades de saúde do município.

Com foco na prevenção e conscientização, a campanha busca garantir o acesso a exames com total sigilo, segurança e, se necessário, encaminhamento imediato para tratamento.

A iniciativa também reforça a importância das medidas de prevenção ao HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Os testes podem ser feitos nas seguintes unidades de saúde:

• São João dos Pinheiros

• Jardim do Lago

• Blumenau

• Rural

• Terezinha Vicensotti

• Coração Criança

• Planalto

• São Vicente

• Bom Jardim

• Sacilotto

• Trabalhadores/Ipês

• Espaço Mãe e Filho

• ⁠Laranjeiras

• Centro de Infectologia

A campanha é promovida pelo Centro de Referência e Treinamento IST/Aids-SP, em parceria com os municípios paulistas, e conta com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária, da área de Atenção Básica e do Programa de Saúde do Adolescente da

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Sobre o “Fique Sabendo”

O “Fique Sabendo” é uma mobilização estadual para incentivar o teste de HIV e conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. Realizada anualmente em São Paulo, a campanha visa fortalecer a prevenção e o cuidado com a saúde sexual.