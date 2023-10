Prefeitura promove festa com atividades gratuitas, brinquedos e guloseimas neste domingo

Evento em comemoração ao dia das crianças terá estrutura montada no CEU das Artes, das 9h às 15h

As crianças de Artur Nogueira podem se preparar para um dia repleto de atividades e diversão neste domingo (08). A “Festa das Crianças”, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, terá estrutura montada no CEU das Artes , das 9h às 15h

Entre as atividades gratuitas estão pintura no rosto, corte de cabelo, brinquedos infláveis diversos, brincadeiras, teatro, além dos lanches, refrigerantes e guloseimas que também serão distribuídos de forma gratuita. O evento integra as comemorações do dia das crianças, oficialmente celebrado no dia 12 de outubro.

Segundo o prefeito Lucas Sia (PSD), a festa vai levar entretenimento para cerca de mil crianças assistidas pela rede de Assistência Social do município. “Nosso objetivo é que os nogueirenses criem memórias afetivas saudáveis, de forma com que eles lembrem da infância com carinho. Convidamos a todos para participarem desse momento especial”, diz.

O CEU das Artes “Praça de Esporte, Cultura e Lazer Nivacir Franco de Oliveira (AMBÉ)” está localizado na Rua Ricardo Tagliari, n° 235, Parque dos Trabalhadores.

A secretária da pasta social, Daiane Mello, conclui: “Com a realização da festa, estamos investindo no bem-estar e no futuro das nossas crianças, fortalecendo os laços comunitários e proporcionando momentos de alegria e união para as famílias de nossa cidade”.