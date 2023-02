Prefeitura promove mais uma edição do Grupo de Gestantes

A Secretaria Municipal da Saúde em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade, iniciou na terça-feira, 7, mais uma edição do Grupo de Gestantes. O tema do primeiro encontro foi a importância da realização do pré-natal tanto para as mamães quanto para os bebês. Além disso, as gestantes passaram por uma sessão de alongamento com uma profissional de fisioterapia que indicou os exercícios mais indicados em cada etapa da gestação.

Ao todo, neste primeiro semestre serão cinco encontros e as reuniões acontecem mensalmente, sempre às 13h30, no Centro Múltiplo do Idoso, localizado na Rua Pref. Pedro Ferreira Alves, 254-276, com transporte gratuito saindo às 13h dos Postos de Saúde da Família (PSFs).

A iniciativa é uma oportunidade para trocas de informações e experiências entre as gestantes, além de ser um momento para cuidar da saúde das mamães e dos bebês.

As gestantes que participarem até o final do grupo, receberão um kit enxoval com itens essenciais para os primeiros meses do bebê, tais como roupinhas para o bebê, toalhinha de banho, fraldas entre outros itens.