Prefeitura promove palestra gratuita para impulsionar o comércio de Artur Nogueira

Inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 6 de junho, pelo WhatsApp do Sebrae; palestra acontece dia 9 de junho

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, convida comerciantes e empreendedores do município para participarem da palestra “Faça suas vendas decolarem: Impulsione seu Comércio Local!”.

A palestra acontecerá no dia 9 de junho (segunda-feira), às 18h30, na Sala de Reuniões da Prefeitura (Avenida XV de Novembro, 1400, Jardim Planalto).

A ação faz parte do Programa Inova Comércio, uma iniciativa da Secretaria em parceria com o Sebrae Regional de Campinas, com o objetivo de fomentar o crescimento do comércio nogueirense por meio de conhecimento, estratégias e inovação.

Durante a palestra, os participantes terão acesso a dicas e técnicas práticas para aumentar o potencial de vendas, compreender os principais objetivos de uma venda bem-sucedida, quebrar mitos do varejo, identificar o perfil do profissional de vendas de sucesso, e aprender a entender as necessidades dos clientes, acompanhando sua jornada de compra por meio dos 7 passos essenciais para fechar uma venda com excelência.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, o evento é uma oportunidade valiosa para quem deseja evoluir no mercado.

“Nosso objetivo com o Inova Comércio é oferecer ferramentas práticas que ajudem os comerciantes a se destacarem no cenário local. Essa palestra é uma chance real de transformar a maneira de vender, conquistar clientes e alavancar os resultados”, destacou a secretária.

INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 6 de junho, pelo WhatsApp do Sebrae: (19) 3827-9719. As vagas são limitadas.

Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira