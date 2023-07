PREFEITURA PROMOVE SEMINÁRIO EM COMEMORAÇÃO AOS 33 ANOS DO ECA

Em comemoração aos trinta e três anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), promove na segunda-feira, 24 de julho, seminário de debate sobre os avanços e os desafios dos direitos da criança e adolescência em Santo Antônio de Posse. A programação prevê três painéis que vão discutir a história e a evolução do ECA e a execução de medidas socioeducativas. O evento irá ocorrer no plenário da Câmara Municipal, das 10h às 14h.