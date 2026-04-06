Prefeitura promove workshop gratuito que prepara jovens para o mercado de trabalho em

Iniciativa é voltada a estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio, e oferece capacitação prática com currículo, LinkedIn e foto profissional; saiba como participar

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, promoverá mais uma edição do Workshop Empregabilidade Jovem, iniciativa que prepara participantes para os desafios do mercado de trabalho.

Voltado a estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio, o workshop busca ampliar oportunidades por meio de uma formação prática e acessível, com foco no desenvolvimento de habilidades comportamentais e na construção de ferramentas essenciais para a vida profissional.

Para participar, é necessário realizar inscrição por meio de formulário on-line (https://forms.gle/fcykMyugaLg4BKFGA).

PROGRAMAÇÃO EM QUATRO DIAS

A programação foi organizada em dois módulos complementares. Nos dias 14 e 15 de abril (terça e quarta-feira), os participantes terão acesso a um workshop comportamental com foco em postura profissional e comunicação no ambiente de trabalho, abordando temas como comportamento em entrevistas, ética e os principais erros no início da carreira.

Já nos dias 28 e 29 de abril (terça e quarta-feira), será realizada a oficina prática de empregabilidade, com atividades voltadas à criação de currículo, construção ou atualização de perfil no LinkedIn e orientações sobre networking. Durante essa etapa, os participantes também receberão orientações sobre imagem pessoal e participarão de uma sessão de fotos profissionais, com entrega digital para uso em currículos e redes sociais.

As atividades acontecerão na Casa da Juventude, em dois períodos, das 9h às 11h e das 14h às 16h. Ao todo, serão formadas oito turmas diferentes durante os quatro dias de workshop, sendo duas por dia – uma no período da manhã e outra à tarde, de acordo com a disponibilidade do estudante.

A organização informa que a repetição dos conteúdos tem como objetivo ampliar o acesso e atender um maior número de participantes.

OPORTUNIDADE A TODOS

O prefeito Lucas Sia (PL) ressaltou o impacto da ação para o futuro dos participantes. “Investir na formação dos nossos jovens é investir no futuro da cidade. Este workshop foi pensado para oferecer orientação prática e ampliar as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, preparando nossos jovens para os desafios profissionais”, afirmou.

A ação conta com parceria do Programa de Aprendizagem Jovem de Artur Nogueira (AJA), que será responsável por levar seus alunos até o local. No entanto, a Prefeitura reforça que o workshop não é restrito ao programa e está aberto a todos os estudantes interessados que atendam aos critérios.