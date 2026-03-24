Mogi Mirim abre inscrições para o 5º Festival de Teatro Cenas Curtas

Evento será realizado em junho e premiará os melhores grupos e apresentações no Teatro Municipal

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura, abriu as inscrições para o 5º Festival de Teatro “Cenas Curtas” 2026. A iniciativa tem como objetivo valorizar a produção teatral e incentivar a participação de artistas e grupos em uma grande celebração da arte cênica.

As apresentações acontecerão nos dias 5 e 6 de junho, no Teatro Municipal “Sebastião Tóride Celegatti”, localizado no Centro Cultural. O festival reunirá talentos locais e regionais, oferecendo espaço para a criatividade e expressão artística.

Os participantes concorrerão a premiações que variam de R$ 600 a R$ 1.200, contemplando categorias como melhor cena e melhor grupo em cena. As inscrições seguem abertas até o dia 4 de maio e devem ser realizadas por um responsável maior de 18 anos, por meio de link disponibilizado pela Secretaria de Cultura.

O festival reforça o compromisso do município com o fortalecimento da cultura e o incentivo às artes, promovendo o acesso e a valorização do teatro.

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