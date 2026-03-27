Equipe de karatê de Santo Antônio de Posse conquista 9 medalhas em competição em Amparo

Atletas se destacaram na 21ª Copa Amparense e reforçam evolução da equipe com apoio do município

A equipe Karateposse representou Santo Antônio de Posse com destaque na 21ª Copa Amparense de Karatê – UKCA 2026, realizada no último domingo, 22 de março, na cidade de Amparo. A competição reuniu cerca de 180 atletas de 17 associações, com alto nível técnico.

Com apoio do SESI e da Secretaria de Esportes do município, a equipe participou com 10 atletas nas modalidades Kata e Shiai (luta), conquistando um total de nove medalhas: três de ouro, quatro de prata e duas de bronze.

O desempenho reforça a dedicação e o crescimento dos atletas, além de evidenciar o trabalho desenvolvido pela equipe, que segue se consolidando no cenário regional do karatê.

O próximo desafio da Karateposse já está definido: a equipe participará da 7ª Copa Mogi Guaçu de Karatê, marcada para o dia 26 de abril de 2026.

Além dos apoiadores institucionais, a equipe também destacou o suporte do União Possense Futebol Clube, reforçando a importância das parcerias para o desenvolvimento do esporte no município.

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