Prefeitura propõe abono de R$ 1.000,00, em parcela única, para todos os servidores

Na manhã desta quinta-feira (14), a Administração Municipal se reuniu para debater as propostas apresentadas pelo Sindicato dos Servidores Municipais. Dentro das condições econômicas do município, a Prefeitura propôs ampliar os benefícios destinados aos servidores municipais.

Além do reajuste de 2% e a ampliação de beneficiados com o cartão de passe trabalhador – no valor de R$ 200 -, o município oferece mais R$ 50 no Vale-Alimentação, passando de R$ 300 para R$ 350, e mais o abono de R$ 1.000 para todos os funcionários.

De acordo com a Secretaria de Finanças, para suportar a despesa do abono e a ampliação do vale-alimentação, no valor de aproximadamente R$ 4,750 milhões, a Prefeitura precisará reavaliar os investimentos em obras, ampliação dos serviços públicos e novas contratações de servidores.

A Prefeitura tem trabalhado para atender a demanda dos servidores. No entanto, o município só pode agir dentro das condições do orçamento municipal, em obediência a legislação.