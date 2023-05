Prefeitura prorroga inscrições de curso gratuito de corte e costura em Artur Nogueira

Capacitação é destinada a pessoas com nível intermediário e é voltada para confecção de roupas infantis; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em parceria com a Assistência e Desenvolvimento Social, prorrogou o prazo das inscrições para o curso gratuito de Corte e Costura voltado para confecção de roupas infantis.

A capacitação é destinada a pessoas com nível intermediário e é obrigatório ter conhecimento de máquinas como Overloque, Galoneira e Reta. As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Sebrae Artur Nogueira, até esta sexta-feira (12). O Sebrae está localizado na Avenida 15 de Novembro, 1.400, no Jardim Planalto (Sala 68).

O CURSO

O curso terá início em maio e será ministrado no período da manhã, das 8h às 11h, de segunda a sexta-feira, com duração de 60 horas. As aulas serão realizadas no Centro de Treinamento de Corte e Costura (CTCC).

“Essa é uma excelente oportunidade para quem busca aprimorar seus conhecimentos em corte e costura e se especializar na confecção de roupas infantis. Além disso, o curso oferecido gratuitamente pela Prefeitura permite que pessoas com menor poder aquisitivo também possam ter acesso à capacitação e ao conhecimento”, destacou o prefeito Lucas Sia (PSD).

Os participantes do curso terão a oportunidade de aprender técnicas de corte e costura para roupas infantis, desde a escolha do tecido até a finalização da peça. “Com o conhecimento adquirido, poderão empreender no ramo da moda infantil ou ainda utilizar os conhecimentos na confecção de roupas para uso pessoal ou de familiares”, concluiu a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni Sia.

O Centro de Treinamento de Corte e Costura está localizado na Rua Angelo Tebaldi, Nº 97, no Jardim Planalto.