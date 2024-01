PREFEITURA PUBLICA RELAÇÃO DE INDEFERIDOS DO PROUNI MUNICIPAL NA EDIÇÃO DE HOJE DA IMPRENSA OFICIAL

A Prefeitura de Jaguariúna publica na edição de hoje da Imprensa Oficial, a partir das 18h, a relação dos candidatos ao Prouni Municipal 2024 que tiveram as inscrições indeferidas. O prazo para apresentação de recursos é de três dias.

O resultado preliminar dos contemplados com a bolsa parcial de estudo e excedentes será divulgado no próximo dia 26 de janeiro. O resultado final dos contemplados e excedentes será divulgado no dia 2 de fevereiro.

O Prouni Municipal é um programa voltado exclusivamente para moradores de Jaguariúna que concede desconto de 70% nas mensalidades de cursos do ensino superior. No total, são disponibilizadas até 500 vagas para os mais diversos cursos no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99896-5867, das 8h às 17h.