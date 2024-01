Prefeitura pulveriza Lagoa dos Pássaros para garantir segurança dos visitantes

Controle biológico é aplicado regularmente na área verde, e busca prevenir a proliferação de carrapatos

Na manhã desta segunda-feira (08), a Prefeitura de Artur Nogueira deu continuidade às ações de controle de pragas, realizando mais uma pulverização na Lagoa dos Pássaros. O objetivo principal da aplicação do controle biológico é prevenir a proliferação de carrapatos, assegurando a segurança dos visitantes e a preservação do ecossistema local.

O médico veterinário e zootecnista Jeferson C. Ferreira, responsável pela orientação técnica do procedimento, destaca as vantagens do controle biológico.

“Essa abordagem não agride o meio ambiente, sendo uma alternativa segura e eficaz para controlar pragas como os carrapatos. Estamos comprometidos em garantir a segurança da população”, pontuou.

A ação de pulverização é realizada de forma regular na Lagoa dos Pássaros, seguindo um cronograma pré-estabelecido.

SEM CASOS DE FEBRE MACULOSA HÁ 10 ANOS

A Vigilância Sanitária do município reforça que, segundo laudos recentes, não há registros de contaminação pela febre maculosa em Artur Nogueira nos últimos 10 anos.

Além disso, não foram identificados casos positivos da doença relacionados às capivaras presentes na região. A presença de carrapatos-estrela, por si só, não indica necessariamente que estão contaminados, diminuindo ainda mais as probabilidades de risco à saúde.