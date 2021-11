Prefeitura realiza cadastramento de moradores para processo de regularização fundiária

A Prefeitura de Conchal, em parceria com o Programa Cidade Legal, do governo do Estado de São Paulo, através do Consórcio GAB KEKA & Medral, realizará um cadastramento social no Bairro Noventa e Pró-Moradia, para dar continuidade e finalização do processo de regularização fundiária. A equipe passará de porta em porta de 16 a 21 de novembro.

Sobre o Programa Cidade Legal

O Programa Cidade Legal é um programa do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Habitação, que auxilia os municípios paulistas na regularização de áreas que estão em desconformidade com a lei. O Programa fornece equipes técnicas de topografia, engenharia, arquitetura, jurídico e equipe social para que os moradores possam ter acesso à titulação do imóvel e se tornarem legalmente proprietários. Nesta parceria do Governo do estado com o município, a equipe social realiza a entrevista com as famílias moradoras e fotografa os documentos para serem enviados ao Cartório de Registro de Imóveis. É muito importante receber a equipe de pesquisadores.