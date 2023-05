Prefeitura realiza censo para elaboração de Plano Municipal de Saneamento Rural em Artur Nogueira

Secretaria de Meio Ambiente orienta população sobre equipes de recenseadores que estão em campo coletando informações para a elaboração do PMSR

A Prefeitura de Artur Nogueira está empenhada em promover ações para garantir o bem-estar da população rural. Desta forma, a Secretaria de Meio Ambiente informa à população sobre a realização do Censo Rural com o intuito da execução do Plano Municipal de Saneamento Rural (PMSR).

O Censo Rural é uma importante ferramenta para a obtenção de informações precisas sobre as características socioeconômicas, ambientais e sanitárias das áreas rurais do município. A equipe de recenseadores, composta por servidores da Prefeitura e da Empresa Líder Engenharia & Gestão de Cidades, já está em campo coletando as informações necessárias para a elaboração do PMSR.

O Plano Municipal de Saneamento Rural é uma iniciativa que visa planejar ações e investimentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas que residem na zona rural. Dentre as metas do PMSR, destacam-se a implementação de sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos, além de medidas de conservação ambiental.

É importante salientar que os recenseadores estarão devidamente identificados com crachás, facilitando a identificação pelos moradores locais. Em caso de dúvidas sobre o trabalho ou a identificação dos recenseadores, a Secretaria de Meio Ambiente está disponível para atendimento através do telefone (19) 3827-9700 – ramal 9830.

De acordo com a titular da pasta, Tamiris Artuzi, com a realização do Censo Rural e a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural, a Prefeitura de Artur Nogueira reforça seu compromisso com a melhoria da qualidade de vida da população rural e com a preservação do meio ambiente.

“Ações como essas são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do município e para a promoção de uma vida mais digna para todos os seus habitantes”, enfatizou.

ODS – AGENDA 2030

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Rural atende os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030: 1 (Erradicação da pobreza), 2 (Fome zero e agricultura sustentável), 6 (Água potável e saneamento), 11 (Cidades e comunidades sustentáveis), 13 (Ação contra a mudança global do clima), 15 (Vida terrestre:) e 17 (Parcerias e meios de implementação).