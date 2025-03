Prefeitura Realiza Evento Especial em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária, organizou nesta sexta-feira um evento especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, voltado às mulheres atendidas pelos serviços do CRAS e CREAS. O objetivo da ação foi celebrar, fortalecer e reconhecer a relevância de cada uma delas na sociedade.

O evento contou com a presença da Secretária de Promoção Social e Ação Comunitária, Eliane Lacerda, da Primeira Dama, Isabel Felisbino, convidadas e equipe da Secretaria.

As psicólogas do CRAS, Tatiana e Vanessa, conduziram uma dinâmica envolvente, seguida por uma apresentação musical da talentosa Ellen Santana, da Villa-Musical.

Um dos momentos mais destacados foi a palestra da especialista Simone Honório, que tratou do tema “Os Desafios da Mulher Moderna”, com dicas sobre como enfrentar as pressões e expectativas do cotidiano, além de ressaltar a importância do autocuidado na vida das mulheres.

Para encerrar a manhã festiva, foram realizados sorteios de brindes e servido um delicioso café da manhã, promovendo ainda mais alegria entre as participantes.