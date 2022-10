Prefeitura realiza festa em comemoração ao dia do idoso

Para comemorar o dia internacional do idoso, celebrado em 1º de outubro, a Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Ação Social, realizou uma tarde de festa, nesta quarta-feira (26). O evento aconteceu no Salão Comunitário do Jardim Eldorado e teve a presença do prefeito, doutor Zeedivaldo Alves de Miranda, da primeira-dama, Ana Paula de Sousa, da secretária de Ação Social, Madalena Soares, além dos idosos do Grupo Alegria de Viver.

O evento também foi uma oportunidade para a conscientização e prevenção do câncer de mama, que aconteceu durante o Outubro Rosa. A coordenadora de atenção básica, Marinilze Aparecida Barbosa, acompanhada pela enfermeira Ana Paula Tonon, falou sobre as ações realizadas pela prefeitura durante o mês e sobre a importância da realização de exames periódicos e preventivos.

Um dos participantes do grupo da ‘Melhor Idade’, Anísio Forner, que perdeu a esposa em decorrência do câncer de mama, deu o seu relato sobre a doença da esposa. José Cardoso, que teve câncer de próstata, também fez um alerta aos homens que estava no evento, como uma prévia do Novembro Azul.

A secretária de ação social, Madalena Soares, agradeceu a realização do evento. “Agradeço a todos os Idosos e participantes que estiveram presentes na festa do Grupo Alegria de Viver. Foi uma tarde muito especial, comemorando o mês dos idosos. Além que cuidar de nossos idosos preservamos nossas histórias”.

“Agradeço especialmente minha equipe, que não mediu esforços para que esse evento acontecesse. À todo apoio da prefeitura municipal, ao prefeito Zeedivaldo Alves de Miranda; ao vice-prefeito Adézio Dias e sua esposa Luciane; e a nossa primeira-dama Ana Paula de Souza”, finalizou a secretária.

A animação da festa ficou por conta do Ângelo Tchê, após o café da tarde.