PREFEITURA REALIZA GRANDE MUTIRÃO CONTRA A DENGUE EM SEIS BAIRROS NESTE FIM DE SEMANA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realiza neste fim de semana um grande mutirão contra a dengue em seis bairros da cidade. No sábado, dia 25 de janeiro, serão visitados os bairros Roseira de Cima, Águas do Jaguari e Roseira de Baixo. Já no domingo, dia 26, será a vez dos bairros Cruzeiro do Sul, Santa Cruz e Nova Jaguariúna. O mutirão acontece das 8h às 17h, nos dois dias.

Os moradores devem colaborar com a ação permitindo a entrada dos agentes de saúde em suas residências. O mutirão tem por objetivo combater os focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, além de chikungunya, zica e febre amarela.

Os agentes visitam as casas em busca de possíveis focos do mosquito e dão informações à população sobre as doenças e como evitar o acúmulo de água nos quintais e dentro das residências.

CUIDADOS CONTRA A DENGUE EM CASA

Manter caixas d’água e reservatórios tampados;

Limpar calhas e lajes para evitar acúmulo de água;

Instalar telas em janelas e portas;

Usar repelentes e roupas de mangas compridas;

Manter as lixeiras tampadas e protegidas da chuva;

Lavar os potes com água para animais com água e sabão no mínimo duas vezes por semana;

Eliminar copinhos plásticos, tampas de refrigerante e sacos abertos que possam acumular água;

Cobrir piscinas que não estiverem em uso;

Limpar a bandeja externa da geladeira e da bandeja coletora de água do ar-condicionado;

Limpar regularmente ralos e vasos sanitários.

Foto: arquivo