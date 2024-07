PREFEITURA REALIZA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS PARA RECEBER OS ALUNOS

As aulas na rede municipal de ensino retornaram nesta segunda-feira (29) e em algumas escolas, os alunos encontraram um ambiente diferente daquele que deixaram quando entraram em férias, no início de julho. É que durante o recesso escolar, a equipe de manutenção da Secretaria de Educação, com apoio dos colaboradores do Consórcio Intermunicipal Cemmil, realizou uma série de serviços nas unidades escolares para melhorar as condições de trabalho dos professores e funcionários e o atendimento aos alunos.

Em algumas escolas, o trabalho foi estrutural, como a troca do piso das Emebs (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Professor Alfredo Bérgamo’ e Professora Ana Isabel da Costa Ferreira’, e reforma do refeitório da Emeb ‘Professora Cleuza Marilene Vieira de Mello’. Na Emeb ‘Professora Regina Maria Tucci de Campos’, houve a pintura das salas de aula, o mesmo acontecendo nas Emebs Ana Isabel e Cleuza Mello.

A Prefeitura também realizou melhorias no Cempi (Centro Educacional Municipal de Primeira Infância) ‘Maria Iolanda Posi Donati’. Na Emeb ‘Professor Nelson Neves de Souza’ e no CE (Centro Educacional) ‘Ernst Mahle’, os serviços foram de pintura interna e externa, além da troca de piso no prédio infantil da ‘Nelson Neves’. Por fim, no Cempi Maria José Brandão Bueno, no distrito de Martim Francisco, os servidores realizaram roçagem e limpeza por todo prédio.