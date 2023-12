Prefeitura realiza melhorias históricas em ruas do bairro Parada em Artur Nogueira

Segundo Associação de Moradores, faziam mais 20 anos que as vias não passavam por um processo de revitalização

Respondendo a mais um pedido da população, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, concretizou uma demanda histórica ao realizar melhorias em ruas do Recanto Primavera – popularmente conhecido como “Parada”.

De acordo com a Associação de Moradores do bairro, faziam mais de duas décadas que as vias não passavam por um processo de revitalização.

As obras incluíram diversos serviços, como poda de árvores, retirada de entulhos, limpeza de bueiros, alargamento de ruas, abertura de cacimbas de água, colocação de pedras, nivelamento e compactação do solo.

“Ouvir os moradores e atender às suas necessidades é uma prioridade da nossa gestão. O Recanto Primavera é um exemplo do nosso comprometimento com a qualidade de vida da população”, enfatizou o prefeito Lucas Sia (PSD).

Renato Carlini, titular da pasta de Obras e Serviços, detalhou a logística por trás da execução do projeto. Foram empregadas 600 toneladas de pedras, além do uso de maquinário pesado, incluindo 1 Pá Carregadeira, 1 Motoniveladora, 1 Trator, 2 Retroescavadeiras e 2 caminhões.

A Associação de Moradores expressou satisfação e agradecimento ao Poder Executivo. “Temos muito que agradecer à Prefeitura que nos ouviu e atendeu a nossa solicitação”, destacou a Associação em nota oficial.

Para eles, a revitalização vai além da estética, representando uma valorização do bairro e uma melhoria significativa na qualidade de vida.