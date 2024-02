Prefeitura realiza mutirão contra a dengue no bairro Sacilotto II neste sábado

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde (VISA), realizará mais um mutirão de combate à dengue neste sábado (17). O objetivo da ação é orientar à população e eliminar possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela.

Nesta etapa da busca ativa, os agentes visitarão as casas do bairro Sacilotto II. “Os mutirões acontecem exclusivamente aos sábados para garantir que mais pessoas estejam em casa para receber as equipes”, explicou a responsável técnica pela equipe de enfermagem, Milena Sia Perin.

A VISA pede para que a população colabore com a ação, liberando a vistoria de casas e estabelecimentos pelos agentes devidamente identificados.

SINTOMAS E PREVENÇÃO

Os sintomas de dengue, chikungunya ou zika são semelhantes. Eles incluem febre de início abrupto acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas pelo corpo, além de náuseas, vômitos e dores abdominais.

A orientação é para que a população procure a unidade ou serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas.

A prevenção é a melhor forma de combater a doença. Evitar água parada, esvaziar garrafas, não estocar pneus em áreas descobertas, não acumular água em lajes ou calhas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir bem tonéis e caixas d’água são algumas iniciativas básicas para evitar a proliferação do vetor.

Todo local de água parada deve ser eliminado, pois é lá que o mosquito transmissor coloca os seus ovos.