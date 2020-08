Prefeitura realiza pavimentação nos bairros Santo Antônio do Jardim e Bom Jardim

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Mobilidade Urbana e de Obras e Serviços Urbanos, realiza trabalhos de pavimentação nos bairros Santo Antônio do Jardim e Bom Jardim. Trecho final na Rua Marion, no bairro Santo Antônio do Jardim, está sendo concluído e a base da pavimentação na estrada JGR-221, no trecho que dá acesso ao bairro Bom Jardim, está em execução.

Os serviços de pavimentação fazem parte do cronograma de obras viárias da Prefeitura de Jaguariúna, que incluem operação tapa-buracos e manutenção da sinalização de rua, entre outras.