Prefeitura realiza plantão para entrega de títulos fundiários neste sábado em Artur Nogueira

Ação é destinada aos moradores dos bairros Pq. Trabalhadores, Coração Criança e Desmembramento Lolli, que não puderam comparecer à cerimônia oficial

Neste sábado (16), a Prefeitura de Artur Nogueira fará um plantão para a entrega dos títulos de regularização fundiária dos bairros Coração Criança, Parque dos Trabalhadores e Desmembramento Lolli, das 9h às 12h, na Praça CEU das Artes.

A iniciativa visa atender os moradores que não puderam comparecer à cerimônia oficial de entrega realizada na última quinta-feira (14).

Para receber a matrícula, os munícipes devem apresentar um documento com foto e o espelho (carnê) do IPTU. Caso o titular não possa comparecer, o representante também deve estar com os documentos em mãos.

Nesta primeira etapa do programa, 240 moradores foram aptos a receber o título, pelo programa Casa Paulista. Confira a lista completa dos nomes aqui: https://arturnogueira.sp.gov.br/site/wp-content/uploads/2020/07/LISTA-DE-TITULOS_CASA-PAULISTA.pdf.

O prefeito Lucas Sia (PSD) ressalta que, os proprietários que estão fora da primeira lista – ou seja, aqueles que ainda não têm a matrícula do imóvel registrada – serão orientados sobre o procedimento necessário para receberem os títulos posteriormente.

“A entrega desses títulos representa a realização de um sonho para centenas de famílias que, por muito tempo, viveram em situação de insegurança jurídica. Após anos de trabalho duro, a população merece esse reconhecimento, tendo a certeza de que agora os imóveis são seus”, pontua Sia (PSD).

SERVIÇO

Plantão para entrega de títulos fundiários

Data: 16/03 – sábado

Horário: Das 9h às 12h

Local: Praça CEU das Artes (quadra)