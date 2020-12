Prefeitura realiza recapeamento de novo trecho da Rota dos Imigrantes

A Prefeitura de Holambra realizou esta semana nova fase do trabalho que integra a segunda etapa de remodelação da Rota dos Imigrantes. Um trecho de 400 metros da principal via da cidade recebeu recapeamento asfáltico. O trabalho de recuperação da malha tem o objetivo de promover mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

Para a realização do serviço houve a necessidade de interrupção por dois dias do fluxo de veículos entre o semáforo e a Cooperativa Pecuária. E também entre as ruas Gildo Grigol e Dr. Jorge Latour.

“Realizamos o recapeamento em dois dias para evitar mais transtornos para as pessoas que circulam pela região”, explicou o diretor de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural, Kahlil Barbosa. Ainda segundo ele, nesta fase de trabalhos também está prevista na área a execução das sinalizações horizontal e vertical, além do paisagismo.

Sinalização de solo

Além do recapeamento na Rota dos Imigrantes, a Prefeitura realizou ao longo de toda a semana serviços de pintura de sinalização horizontal de trânsito em diferentes bairros de Holambra, incluindo Centro e Girassóis de Holanda.