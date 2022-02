Prefeitura realiza reforma e manutenção dos Postos de Saúde da Família

Os Postos de Saúde da Família (PSF) Olinda Foroni e Nolberto de Olivério estão de cara nova, as unidades receberam pintura interna e externa, e placa de identificação, dando nova vida aos prédios. Além disso, os postos passaram por reforma completa do telhado, serviço esse, também realizado no PSF Elídia Fabocci da Silva, sanando os problemas de infiltração e gotejamento, que acabavam por trazer umidade no interior dos prédios.

As obras tiveram como intuito restaurar as unidades de atenção básica, proporcionando mais conforto e bem estar para os profissionais e pacientes. Todos os serviços foram realizados através de processo licitatório que contratou a empresa responsável para execução do trabalho.