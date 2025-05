PREFEITURA REALIZA SIMULAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NA AVENIDA PINTO CATÃO

A Prefeitura de Jaguariúna promoveu, na tarde desta segunda-feira, dia 12 de maio, uma ação especial dentro da campanha Maio Amarelo, voltada à conscientização sobre segurança no trânsito. Foi realizada uma simulação de acidente de trânsito com salvamento veicular na Avenida Antônio Pinto Catão, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Miguel Martini.

Durante a ação, houve interdição parcial da via. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Mobilidade Urbana e de Segurança Pública e contou com a participação de agentes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Mobilidade Urbana e Corpo de Bombeiros. O objetivo é demonstrar na prática os procedimentos de resgate em ocorrências graves de trânsito e reforçar a importância da direção segura.

A campanha Maio Amarelo busca envolver a sociedade em ações que chamem a atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, promovendo atitudes mais responsáveis e conscientes por parte de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.