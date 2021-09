Prefeitura recebe doação de 400 cestas básicas do Estado

Cestas foram retiradas dia 14 e 15 de setembro, e serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura de Artur Nogueira recebeu, nos dias 14 e 15 de setembro, a doação de 400 cestas básicas do Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo (FUSSP). Os alimentos foram viabilizados pela primeira-dama e presidente do FUSSSP, Bia Doria, e do presidente do conselho do Fundo Social, Fernando Chucre, após pedido do Gabinete Municipal.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca a importância de ações como essa em meio a crises econômicas, e que possibilitam atender moradores em situação de vulnerabilidade social.

“Estendo meus agradecimentos ao Estado, por prestar apoio às famílias do nosso município. Mais uma vez nossa população poderá, em breve, ser beneficiada com esta ação que é básica de qualquer governo”.

A primeira-dama do município, Simone Sia, se diz grata ao auxílio prestado por pessoas empenhadas em tornar Artur Nogueira cada dia mais desenvolvida. “É com muita dedicação que nós tomamos à frente desta ação humanitária porque sabemos que um gesto de solidariedade pode fazer a diferença em muitos lares que nem sempre possuem o alimento diário”, ressaltou.

FAMÍLIAS VULNERÁVEIS

De acordo com o secretário Amarildo Boer, os alimentos beneficiarão pessoas registradas no Cadastro Único, CRAS, CREAS ou no Fundo Social de Solidariedade. Sobre a entrega das cestas, o horário e local ainda serão divulgados pelos canais oficiais da Prefeitura.

Aqueles que não são registrados no Cadastro Único podem se dirigir ao Núcleo Administrativo, localizado na Rua Nossa Senhora das Dores, Nº 629, na Sala 8. Outras informações podem ser consultadas pelo telefone (19) 3827-9700, ramais 9375, 9377 e 9372.

Fonte: PMAN