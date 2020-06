Prefeitura recebe doação de cestas básicas do Supermercado Pague Menos – Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, através do Fundo Social de Solidariedade, recebeu na manhã desta quarta-feira (10) a doação de 300 cestas básicas feita pela rede de Supermercados Pague Menos.

Viviane Vicentin Miollo, presidente do Fundo Social de Solidariedade, afirma que a ação da rede é de extrema importância no momento. “A Assistência de Desenvolvimento Social não tem medido esforços para ajudar as famílias nesse momento tão difícil, uma ajuda como essa vem pra somar e ajudar muito no nosso trabalho”, exclama a presidente.

Edna Brunheira, representante dos Supermercados Pague Menos, afirma que é um prazer poder contribuir com a cidade de Artur Nogueira. “Como nós mantivemos nossas atividades, pois fazemos parte dos serviços essenciais, esta é uma forma de poder contribuir com todos aqueles que tiveram que parar e agora estão passando por necessidades”, reforça Edna.

A distribuição das cestas será feita atendendo a critérios do serviço social de Artur Nogueira.