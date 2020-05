PREFEITURA REFORÇA O FECHAMENTO TOTAL DO COMÉRCIO E ESTABELECIMENTOS NÃO ESSENCIAIS DE 22 DE MAIO A 05 DE JUNHO

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse publicará nesta terça-feira, dia 19 de maio, um decreto que reforça e endurece a exigência do fechamento de estabelecimentos não essenciais do município e a proibição do Drive-thru durante o período de 22 de maio a 05 de junho.

A medida tornou- se necessária após o aumento no número de casos no município e a dificuldade de rastrear a origem da contaminação. Desta forma, não haverá exceções e a fiscalização multará os estabelecimentos e serviços que descumprirem as regras.

Poderão funcionar com atendimento ao público apenas serviços essenciais como assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; óticas; farmácias e drogarias; supermercados e padarias; pet shops; postos de gasolina; feiras (apenas para hortifrutigranjeiros); lojas de materiais para construção e transportadoras. O serviço delivery será mantido.

O objetivo da ação é controlar o aumento de casos no município para que, consequentemente, possamos iniciar a abertura gradual do comércio.

O texto completo do decreto será publicado na edição desta terça-feira, dia 19 de maio, No Jornal Oficial do Município.