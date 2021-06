Prefeitura reúne segmentos sociais e discute o mercado de trabalho para pessoas com deficiência

A Prefeitura reuniu diversos representantes de entidades assistenciais, de comerciantes e empresários, das unidades de ensino e de segurança pública na quarta-feira (23) para discutir a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Com a participação do Prefeito Paulo de Oliveira e Silva, a assessora da Secretaria de Mobilidade Urbana, Dayane Amaro, apoiada pela vereadora Luzia Cristina, organizou o encontro, a fim de consolidar uma linha de atuação em prol das 6.313 pessoas com deficiência residentes no município. O evento também contou com a presença da secretária de Relações Institucionais Maria Helena Scudeler de Barros.

“É uma ação muito positiva, pois precisamos consolidar uma linha de atuação entre os empresários que podem alocar as pessoas no mercado de trabalho e as organizações sociais que podem atender a demanda de empregos disponíveis”, explicou Dayane.

Na ocasião, o Prefeito explicou que, para facilitar a formação profissional, já estão disponibilizados dois cursos voltados às pessoas com deficiência física. Através da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o município disponibilizou a capacitação de operador de telemarketing e auxiliar administrativo. As inscrições podem ser realizadas até a próxima segunda-feira (28) por meio do link https://forms.gle/4zG4shES7AcsKzcu9 .

“Precisamos trabalhar em rede. Fazer um trabalho unificado, pois precisamos agir em favor dos mogimirianos com deficiência”, destacou o prefeito.

O debate também incluiu o tema da violência contra as pessoas com deficiência. “É uma iniciativa que não pode parar. Vamos avançar, pois há uma população que necessita de políticas públicas efetivamente implementadas no setor de mobilidade urbana”, concluiu Dayane.