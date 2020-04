Prefeitura segue determinações de autoridades de saúde e mantém fechamento de comércio

Na manhã desta quinta-feira, 26, a Associação Comercial e Empresarial de Itapira enviou à Prefeitura um ofício solicitando audiência com o Prefeito José Natalino Paganini para discutir questões referentes ao Decreto Municipal nº 60 que, entre outras medidas, determina o fechamento de todos os tipos de comércio não essenciais no município como medida preventiva contra a proliferação do Coronavírus (Covid-19). No documento, a Associação afirma que o comércio local tem que “[…]retomar as atividades o mais rápido possível, sempre priorizando a saúde e a vida das pessoas […]”.

Apesar de compreender a situação dos comerciantes, o Prefeito José Natalino Paganini havia afirmado ainda pela manhã que não poderia tomar nenhuma

decisão individualizada em relação a todo o Estado de São Paulo e no fim da tarde enviou ofício à Associação Comercial reforçando que nenhuma medida pode ser tomada em relação ao local antes do fim do prazo de quarentena estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo através do Decreto nº 64.881/2020.

“Itapira não adotará quaisquer medidas isoladas ou que desconsiderem a opinião de seus especialistas em saúde que, por sua vez, encontram-se em perfeita consonância com as diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde com relação ao combate do Coronavírus”, completa o documento enviado à Associação.