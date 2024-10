Prefeitura tem mais de 400 vagas de estágio em diversas áreas

Inscrições são feitas pelo site da Super Estágio, empresa responsável pelo programa. Carga horária é de 20 horas semanais22/10/2024 – 14:35

Crédito: Carlos Bassan

Prefeitura de Campinas está com diversas vagas para estagiários

A Prefeitura de Campinas está com mais de 400 vagas abertas para estágio em diversas áreas. As inscrições podem ser feitas pelo site da Super Estágio (https://www.superestagios.com.br/index/), empresa responsável pela seleção. A maioria das vagas – 353 – são para pedagogia, mas há oportunidade para várias outras áreas, além de vagas que podem ser abertas futuramente.

Os estagiários de cursos de nível superior recebem uma bolsa de R$ 1.111,67 e para os de nível técnico, o valor pago é de R$ 880,00, além do vale-transporte, que é opcional, nos mesmos moldes do pagamento feito para os servidores.

Os estudantes têm que cumprir 4 horas diárias de estágio e o horário de atividades é definido de acordo com a necessidade da unidade e o horário das aulas.

“O estágio é uma etapa importante na formação dos nossos profissionais. E a Prefeitura acaba sendo uma escola nas mais diversas áreas, com uma rica oportunidade de aprendizado”, disse a analista de gestão de pessoas, Juliana Miorin, da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas.

Juliana alerta, ainda, que é importante que os estudantes acompanhem as oportunidades pelo site da Super Estágio. “Há uma dinâmica muito grande de vagas de estágio, por isso é importante que eles verifiquem constantemente o site do agente de integração, pois sempre surgem vagas novas ou eventuais atualizações nas vagas existentes”, completou.

Há vagas para administração, análise de sistemas (e cursos afins), arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências biológicas, direito, educação física, engenharia ambiental, engenharia civil, geografia, jornalismo, pedagogia, publicidade e propaganda, técnico em administração, técnico em telecomunicações e turismo.

Para participar do Programa de Estágio, é preciso ter concluído no mínimo 25% do curso, mas ainda ter pelo menos mais um ano de vínculo com a instituição de ensino. O contrato pode ser de até 2 anos.

Serviço

Vagas para estágio na Prefeitura de Campinas

Como se inscrever: pelo site da Super Estágio (www.superestagios.com.br/index/)

Bolsa: R$ 1.111,67 para estudantes de cursos de nível superior e R$ 880,00 para os de nível técnico

Carga horária: 20 horas semanais/ 4 horas diárias

Vagas abertas: administração, análise de sistemas (e cursos afins), arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências biológicas, direito, educação física, engenharia ambiental, engenharia civil, geografia, jornalismo, pedagogia, publicidade e propaganda, técnico em administração, técnico em telecomunicações e turismo

Futuras vagas: acompanhe o portal da Super Estágios