PREFEITURA VAI REALIZAR OBRA ANTI-ENCHENTE NA SANTA CRUZ

O prefeito Paulo Silva assinou na manhã desta sexta-feira (19), a ordem de serviço que autoriza o início das obras de combate a enchente no bairro da Santa Cruz, com a implantação de galeria de águas pluviais e o consequente recapeamento asfáltico das vias. Os serviços serão realizados pela empresa Constel Construtora e Pavimentação, num investimento de R$ 557.783,44. Os recursos para essa obra virão de financiamento contratado pela Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

Pelo projeto elaborado pela Secretaria de Obras e Habitação Popular, serão 338 metros de extensão de tubulação, sendo a maior parte de 1.000 milímetros de diâmetro – no restante, há tubos de 400 mm e de 500 mm. A galeria começa pela Rua dos Expedicionário e seguirá pela rua Ana de Gama e Silva até o Córrego Santo Antônio, na avenida Brasil. Vale ressaltar que após a a execução da rede de água pluvial, a empresa fará o recapeamento asfáltico das duas vias.

Ao abrir o ato de assinatura da ordem de serviço, realizado no gabinete, Paulo Silva disse que a obra irá resolver um problema crônico de alagamentos na Rua dos Expedicionários. “Um problema antigo que causa graves transtornos para os moradores., com muitos prejuízos. Estamos atendendo uma pedido da Câmara Municipal e dos moradores”, destacou.

Presente no ato, o secretário de Obras e Habitação Popular, Paulo Roberto Tristão, disse que o bairro da Santa Cruz já conta com uma galeria na rua Maria Bonatti Bordignon, mas que ela não comporta a captação do volume de água que escoa pelo local . “Com essa nova galeria, estamos solucionando o problema de alagamentos na região da Santa Cruz. E já estamos trabalhando em outros pontos críticos da cidade”, frisou.

No ato de assinatura da ordem de serviço, também estiverem presentes o secretário de Governo Massao Hito, vereadores, assessores e moradores da região da Santa Cruz.