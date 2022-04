PREFEITURA VOLTA A ATENDER COM 100% DA CAPACIDADE

Nesta quarta-feira (27), foram retomados, de forma integral, os serviços da Prefeitura de Mogi Mirim. Nesta lista de atividades estão inclusas as aulas da rede municipal, que voltaram a ser oferecidas para 100% das turmas.

Após um período de negociação entre a Administração Municipal e os servidores, por meio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sinsep), foi aceita, pelos funcionários em greve, a proposta de reajuste mais recente da Prefeitura.

Desta forma, será concedido ao funcionalismo um aumento geral de 2% a título de dissídio (retroativo a 1º de março de 2022), aumento no cartão auxílio-alimentação para R$ 350 mensais (retroativo a 1º de março de 2022) e abono de R$ 1.000 em parcela única e que será pago juntamente com o salário de maio de 2022.

Além disso, mais de 350 servidores entrarão na lista de funcionários que recebem, mensalmente, 44 passes de ônibus. Com relação aos grevistas, ficou pactuado que haverá reposição dos dias de paralisação, de forma que, quem tiver saldo de hora extra e banco de horas, poderão abatê-las dos dias parados, sendo que o saldo poderá ser reposto no prazo de 180 dias contados do término da greve.

Na eventualidade de não ser possível a reposição por indisponibilidade das secretarias, poderá ser prorrogado esse prazo por mais 60 dias e, caso ainda persista esta situação, ficará o servidor dispensado desta obrigação. Já as cestas básicas dos meses de março e abril de 2022 serão entregues normalmente aos servidores grevistas, sendo que a de março deverá ser entregue imediatamente.