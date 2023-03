Prefeituras da RMC apontam estagnação abaixo do ideal da taxa de leitos e cobram Hospital Regional

O Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro e os demais prefeitos das cidades que compõe a Região Metropolitana de Campinas (RMC) apresentaram na sexta-feira, 17 de março, em Campinas, o primeiro diagnóstico da plataforma Infra Tech, lançada para que os municípios divulguem o cenário de setores públicos e fomentem a criação de políticas direcionadas. A primeira apresentação foi sobre a área da saúde e destacou uma estagnação abaixo do ideal da taxa de leitos ofertados na região.

A ferramenta foi desenvolvida em conjunto pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC, o Instituto Movimento Cidades Inteligentes (IMCI) e a Universidade de Campinas (Unicamp), e analisou dados sobre leitos de 2008 a 2021.

Durante o encontro, os representantes das cidades voltaram a cobrar a construção de um Hospital Metropolitano Regional para ajudar a desafogar o Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp.

Fábio Polidoro destacou que a abertura do Hospital possibilitaria ofertar até 400 novos leitos para demandas da região. “Esse diagnóstico vai mostrar ao Governo do Estado de São Paulo a necessidade de ter novos leitos. O Hospital de Clínicas da Unicamp já está superlotado, já perdeu sua finalidade inicial. Por isso que esses 400 novos leitos viriam através da construção do hospital em um terreno ao lado da Unicamp daria vazão à quantidade de demandas que temos de saúde pública”, concluiu o Prefeito de Pedreira.

Os municípios da RMC já passaram a incluir na ferramenta Infra Tech dados de seis áreas: saúde, educação, segurança, mobilidade/transporte, energia elétrica e saneamento básico.

As cidades que integram a Região Metropolitana de Campinas são as seguintes: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.