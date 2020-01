Pregão presencial para abastecimento dos veículos oficiais será no próximo dia 28

A Câmara Municipal de Jaguariúna definiu a nova data do pregão presencial para serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou microprocessado.

O edital também apresenta como objeto a disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis no estado de São Paulo, compreendendo a distribuição de: etanol, gasolina comum, lubrificantes e derivados, bem como serviço de lavagem de veículos, de forma a garantir a operacionalização da frota de veículos do Poder Legislativo.

Poderão participar do certame todos os interessados, cadastrados ou não no banco de dados da Câmara Municipal, que atuem em atividade economica compatível com o objeto. O critério de julgamento será o menor preço cobrado.

Não poderão participar do pregão pessoas físicas ou jurídicas que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administração Pública de qualquer esfera de governo. Tampouco aquelas das quais participe, a qualquer título, servidor público ou titular de mandato eletivo da Câmara Municipal de Jaguariúna.

A entrega de envelopes e sessão pública está marcada para o dia 28 de janeiro, às 9 horas. O local para realização do credenciamento e recebimento dos envelopes é: Câmara Municipal de Jaguariúna, Sala das Sessões, na Rua Cel. Amâncio Bueno, 446, Centro, Jaguariúna.

O edital completo e outras informações do pregão podem ser obtidas no site oficial da Câmara, no endereço https://jaguariuna.sp.leg.br/novo-edital-de-pregao-presencial-no-003-2019/